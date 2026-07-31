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«Арсенал» готов купить звезду «Реала» Винисиуса 120 млн евро

«Арсенал» предложил более 120 млн евро за футболиста «Реала» Винисиуса
Matthew Childs/Reuters

Лондонский «Арсенал» выдвинул предложение мадридскому «Реалу» по трансферу бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Article.

Лондонский клуб готов предложить более 105 миллионов фунтов (около 123 миллионов евро) за трансфер футболиста. Однако «Реал» рассчитывает выручить от продажи 26-летнего футболиста около 137 миллионов фунтов (примерно 160 миллионов евро).

По информации источника, в случае перехода «Арсенал» согласился сохранить за игроком 100% прав на использование его изображения, тогда как «Реал» при продлении контракта готов оставить бразильцу лишь 80% этих прав. Также Винисиус хочет добиться увеличения подписного бонуса при пролонгации соглашения с мадридским клубом.

Контракт 26-летнего Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 140 млн евро.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Всего за мадридский клуб он провел 375 матчей, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач.

Ранее стало известно о пропуске Винисиусом тренировок «Реала» из-за неопределенности с будущим.

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