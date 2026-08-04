Нападающий «Зенита» Соболев отказался от общения со СМИ

Нападающий «Зенита» Соболев заявил, что больше не будет общаться со СМИ

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором сообщил о решении прекратить взаимодействие с блогерами и журналистами.

«Вы можете говорить, писать, оскорблять МЕНЯ! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все», — написал Соболев.

Во 2-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Оренбург». Встреча прошла 2 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах Российской премьер-лиги. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

Ранее стало известно, что над игроком «Зенита» шутят после хет-трика «Оренбургу».