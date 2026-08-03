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Спорт

Над игроком «Зенита» шутят после хет-трика «Оренбургу»

Соболев: мы подшучиваем над Глушенковым после хет-трика «Оренбургу»
Футбольный клуб «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о хет-трике игрока команды Максима Глушенкова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», отметив, что в «Зените» подшучивают над ним, передает «Матч ТВ».

«Максим — классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле — его поле, он здесь много забивает. Главное, чтобы не останавливался и продолжал», — сказал Соболев.

В прошлом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Оренбург» Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах Российской премьер-лиги. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

Ранее был назван лучший футболист РПЛ.

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