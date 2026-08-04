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Спорт

Сборная России решила пропустить ЧМ-2027

Мужская сборная России по волейболу решила пропустить ЧМ-2027 в Польше
@volleyballvfv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужская сборная России по волейболу не сыграет на чемпионате мира в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) со сслыкой на президента организации Станислава Шевченко.

По его словам, данное решение обусловлено соображениями безопасности.

«Мужская сборная пропустит ЧМ-2027, который пройдет в Польше, в силу отсутствия гарантий безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», — заявил Шевченко.

4 августа стало известно, что сборная России примет участие в розыгрыше Лиши наций — 2027.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее сообщалось, что латвийским волейболистам не будут запрещать играть с россиянами.

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