Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

«Не будет отдельных запретов»: Федерация волейбола Латвии о возвращении России

Латвийским волейболистам не будут запрещать играть с россиянами
РИА Новости

Президент Федерации волейбола Латвии Арнис Тунте заявил, что организация не будет вводить отдельные запреты в момент возвращения российских сборных на международные соревнования. Его слова передает press.lv.

«Со стороны Федерации волейбола Латвии не будет никаких отдельных запретов, пока мы не сможем предложить спортсменам какую-либо альтернативу. Многие сегодня ради общественной поддержки громко говорят, что играть нельзя, но при этом не предлагают ничего взамен людям, которые готовились к этим соревнованиям многие годы и даже десятилетия. Это лишь громкие лозунги», — сказал Тунте.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее петиция против России не нашла поддержки в чате иностранных волейболистов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!