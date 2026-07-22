«Не будет отдельных запретов»: Федерация волейбола Латвии о возвращении России

Латвийским волейболистам не будут запрещать играть с россиянами

Президент Федерации волейбола Латвии Арнис Тунте заявил, что организация не будет вводить отдельные запреты в момент возвращения российских сборных на международные соревнования. Его слова передает press.lv.

«Со стороны Федерации волейбола Латвии не будет никаких отдельных запретов, пока мы не сможем предложить спортсменам какую-либо альтернативу. Многие сегодня ради общественной поддержки громко говорят, что играть нельзя, но при этом не предлагают ничего взамен людям, которые готовились к этим соревнованиям многие годы и даже десятилетия. Это лишь громкие лозунги», — сказал Тунте.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее петиция против России не нашла поддержки в чате иностранных волейболистов.