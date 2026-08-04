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Сборную России обвинили в воровстве

Испанка Ожогина раскритиковала победу синхронисток из РФ на чемпионате Европы
Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

Член сборной Испании по синхронному плаванию Алиса Ожогина в своих социальных сетях раскритиковала сборную России за победу на чемпионате Европы 2026 года.

По ее словам, россиянки выиграли золотую медаль лишь за счет плагиата.

«Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею? Мне бы очень хотелось бы их спросить, как они принимали это решение», — написала Ожогина.

За сборную России выступали Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова.

Россиянки за свое выступление набрали 285,0346 балла, исполнив в конце программы тот же гибрид, что и сборная Испании, которая заняла второе место (282,3541). Замкнули тройку итальянки (256,1558). На чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее россияне завоевали серебро чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду.

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