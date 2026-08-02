Россияне завоевали серебро чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду

Российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

По итогам пяти прыжков россияне получили 286,17 балла. Золото завоевали итальянцы Маттео Санторо и Кьяра Пеллакани (305,85), бронзу — представители Германии Луис Авила Санчез и Лена Хентшель (284,19).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее российские синхронисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.