Стало известно, когда Дзюба готов объявить о завершении карьеры

Дзюба может объявить о завершении карьеры этой осенью

Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает Sport Baza.

Представители 37-летнего Дзюбы предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось.

Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюбу, либо отказали его стороне, либо взяли паузу на размышление. Нападающий рассчитывал продолжить выступления исключительно в Москве. Его услуги предлагались «Родине», но клуб отказался подписывать контракт. Альтернативным вариантом для Дзюбы является Медиалига, где его готовы пригласить в команду ФК «10».

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее «Спартак» отказался от подписания Дзюбы.