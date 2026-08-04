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Булыкин рассказал, сможет ли «Локомотив» бороться за медали РПЛ

Булыкин: для борьбы за чемпионство «Локомотиву» нужны новые футболисты
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации «железнодорожников», которые потеряли ряд игроков основного состава и никого не приобрели взамен.

«Конечно будет тяжело бороться за медали, но «Локомотив» не первый раз в такой ситуации, там знают что делать. Не в первый раз крупные встряски происходят в составе, но «Локомотив» всегда держится наверху. Хоть в прошлый раз его списывали, когда ушли очень многие лидеры команды. Говорили, что «Локомотив» будет где-то в конце. Но они гнут свою линию, играют молодыми российскими футболистами и добиваются результата. Считаю, это симпатично многим, и многие болеют за «Локомотив», потому что там играют много российских футболистов в основном составе, и они добиваются результата. Понятное дело, для борьбы с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство нужны футболисты, нужен уровень, а для этого нужно дополнительное финансирование. Коли его сейчас нет, приходится действовать своими силами. Продают футболистов, сейчас еще кого-нибудь продадут, и будет хорошее прибавление к бюджету. Если сделать трансферы на вход в команду, то можно побороться за призовые места в сезоне. Все будет зависеть от того, кого «Локомотив» купит на вырученные деньги за трансферы ушедших игроков», — отметил Булыкин.

В первых двух турах команда Михаила Галактионова набрала два очка, сыграв вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) и уступив махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Ранее Булыкин рассказал, чего «Спартак» добьется после перехода Даку.

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