Российская теннисистка поднялась более чем на 100 мест в мировом рейтинге

Россиянка Лютова поднялась более чем на 100 мест в мировом рейтинге WTA

Россиянка Кристина Лютова совершила рывок мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка по итогам прошедшей недели поднялась в списке лучших на 103 позиции и занимает теперь 126-е место, имея в активе 604 рейтинговых очка.

Кристине Лютовой 16 лет. В минувшее воскресенье россиянка обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову в финале турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США) и стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2019 года, когда 15-летняя американка Кори Гауфф выиграла турнир в Линце.

Лидировать в рейтинге WTA продолжает белоруска Арина Соболенко, следом за ней в топ-3 расположились Елена Рыбакина и Джессика Пегула.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка России возглавила чемпионскую гонку WTA.