Первая ракетка России лидирует в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила первую строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошедшей неделе Андреева не принимала участия в турнирах. Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Позиции Андреевой (4999 очков), Арины Соболенко (4945) и Елены Рыбакиной (4627) не изменились.

Россиянка Алина Корнеева, дошедшая до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах, поднялась на 23 позиции и занимает 108-е место с 281 очком.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Анлрей Рублев назвал особенной победу на турнире ATP в Бостаде.