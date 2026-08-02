16-летняя российская теннисистка победила в дебютном турнире WTA

Россиянка Лютова в 16 лет стала победительницей дебютного для нее турнира WTA

Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову в финале турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США).

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянки.

За игру Лютова выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Видманова сделала 4 эйса, 6 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 7.

Кристине Лютовой 16 лет и этот турнир — первый для нее на уровне WTA. Россиянка стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2019 года, когда 15-летняя американка Кори Гауфф выиграла турнир в Линце. Также Лютова является первой теннисисткой 2010-х годов, завоевавшей титул в Туре.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне.