В «Крыльях Советов» дали обещания

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что полузащитник Денис Макаров еще наберет оптимальную форму. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас не все футболисты прибыли в одно время в расположение команды, не все успели пройти вместе с нами предсезонные сборы и набрать необходимую форму. Мы верим в Дениса, верим в него так же, как и в любого другого футболиста нашей команды. Он еще будет полезен», — заявил Булатов.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене» 1 августа, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с калининградской «Балтикой». Матч состоится в Самаре 8 августа, команды выйдут на поле в 15:30 по московскому времени.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали о задаче на сезон.