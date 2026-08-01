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В «Крыльях Советов» рассказали о задаче на сезон

Тренер «Крыльев Советов» Булатов рассказал о задачах клуба на сезон
Михаил Киреев/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что команда ставит перед собой задачу побеждать в каждой игре. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас нет какой-то конкретной задачи на сезон. То, о чем мы говорим между собой, касается того, чтобы побеждать в каждом матче, быть готовыми и показывать хорошую игру от матча к матчу. Сейчас мы готовимся к выезду в Махачкалу, будем думать об этой игре, после нее будем готовиться к следующей и так далее. С математической точки зрения два очка — это не чемпионский график, но в плане психологии, для уверенности это были очень хорошие матчи. Мы часто проговариваем с футболистами, что они — самые лучшие, поэтому важно иметь подтверждение этому на деле», — заявил Булатов.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене» 1 августа, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с калининградской «Балтикой». Матч состоится в Самаре 8 августа, команды выйдут на поле в 15:30 по московскому времени.

Ранее в «Крыльях Советов» объяснили ничью с ЦСКА.

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