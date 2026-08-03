Легенда «Спартака»: Слуцкий не захочет возвращаться в Россию

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, что тренер Леонид Слуцкий после ухода из китайского «Шанхай Шэньхуа» не захочет возвращаться в Россию, передает «Советский спорт».

«Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию. Перед Китаем у него было много разногласий с нашими футбольными боссами. Возвращение возможно только в одном амплуа — продолжить работу в частном клубе или в своей детской школе в Волгограде», — сказал Кавазашвили.

После 21 тура китайский клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Перед началом сезона с команды было снято 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

Ранее Юрий Семин рассказал, сможет ли Слуцкий найти работу в России.