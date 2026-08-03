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Семин рассказал, сможет ли Слуцкий найти работу в России

Семин: в России за Слуцкого будет борьба
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что за наставника Леонида Слуцкого будут пороться российские клубы после его ухода из «Шанхай Шэньхуа», передает Sport24.

«В России за Слуцкого будет борьба, потому что он элитный тренер. Слуцкий на протяжении долгой карьеры доказывал своими победами, что он может прийти и построить команде игру, выиграть титулы», — сказал Семин.

После 21 тура клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Перед началом сезона с команды было снято 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

Ранее Александр Мостовой назвал ожидаемым уход Слуцкого из «Шанхая».

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