Даку предрекли победу в РПЛ со «Спартаком»

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что футболист Мирлинд Даку должен сделать московский «Спартак» чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Даку должен забить больше десять мячей в нынешнем сезоне и сделать «Спартак» чемпионом. Я верю, что переход албанца в московскую команду может сработать», — сказал Писарев.

«Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Во втором туре «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1).

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее игрок «Спартака» отреагировал на возможный трансфер Даку.