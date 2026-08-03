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Спорт

Нашли бразильского марафонца, которого искали 44 дня

Бразильского марафонца, пропавшего 44 дня назад, нашли живым
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Рекордсмен Южной Америки в марафоне Даниэля Феррейру нашли живым спустя 44 дня после исчезновения, передает ESPN.

Мать спортсмена сообщала, что у него имеются психологические проблемы. Феррейра ушел из дома 19 июня. При нем был только черный рюкзак. Его задержали сотрудники полиции, позже он встретился с матерью в участке. Феррейра не объяснил, почему ушёл из дома, заявив лишь, что это было связано с личными проблемами.

Ферейра в 2024 году был дисквалифицирован на пять лет из-за проваленного допинг-теста.

Феррейра представлял Бразилию на Олимпиаде в Токио, где сошел с дистанции на 25-м километре марафона. Позже он завоевал лицензию на Игры в Париже, но перед стартом провалил допинг-тест. В его пробе обнаружили три вида анаболических стероидов, из-за чего его отстранили от профессионального спорта до 2029 года.

В апреле 2022 года он установил рекорд Южной Америки на марафонской дистанции — 2 часа 4 минуты 51 секунда.

Ранее был побит мировой рекорд в ходе «Олимпиады на стероидах».

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