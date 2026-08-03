19-летний российский хоккеист умер во время свидания

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер на свидании в Уфе сообщает Mash Batash.

Отец хоккеиста сказал, что его сын потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой. Чуть позже Ханова не стало.

Ханов выступал за детско-юношескую команду «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год. С сезона-2024/25 он играл Национальной молодежной хоккейной лиге. Сначала он играл за рыбинский «Полет», а затем он играл в «Самаре».

31 июля умер российский хоккейный вратарь Алексей Мурыгин. 24 января 2019 года Мурыгин провел свой последний матч за «Амур». Осенью 2020 года Мурыгин рассказал, что все это время боролся с тяжелой болезнью. У него был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Хоккеист победил тяжелую болезнь, пережил курс реабилитации, а 1 мая подписал соглашение с «Торпедо». В 2022 году он перешел в «Нефтехимик», но в тот же год ушел в «Куньлунь Ред Стар», где в 2023 году завершил карьеру. Больше спортсмен не выступал.

Ранее умер экс-футболист «Милана» и сборной Италии Франко Барези.