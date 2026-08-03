Назван лучший футболист РПЛ

Бывший защитник «Оренбурга» и воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал игрока петербургского «Зенита» Вендела лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для меня? Вендел. С ним очень приятно играть, часто вступали в единоборства. Никогда не ноет и не провоцирует, выходит из сложных ситуаций. Да, у него бывают ошибки, как у всех», — сказал Квеквескири.

В прошлом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Оренбург» Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах Российской премьер-лиги. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

Ранее Александр Соболев рассказал, доволен ли он собой после игры с «Оренбургом».