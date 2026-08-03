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Спорт

ISU дал нейтральный статус ряду российских фигуристов

Ряд российских фигуристов получили нейтральный статус
ISU

Ряд российских фигуристов получили нейтральный статус для участия в международных турнирах от Международного союза конькобежцев (ISU).

Нейтральный статус получили парники Таисия Щербинина/Артем Петров, София Диана Касинс/Александр Брегей, танцоры Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, а также одиночники Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Николай Угожаев, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Дарья Садкова, Камилла Нелюбова, Дарья Гуреева.

До этого нейтральный статус был одобрен Елене Костылевой, Марии Фефеловой/Артему Валову, Дарье Дрожжиной/Ивану Тельнову, Виктории Стрельцовой, Полине Шешелевой/Егору Карнаухову, Арсению Федотову и Софии Дзепке, Полине Сажиной/Алексею Белкину, Льву Лазареву, Алине Горбачевой, Григорию Федорову, Аделии Петросян, Маргарите Базылюк, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, арникам Виктории Двининой и Артему Петрову, которые не работали друг с другом и Елене Костылевой.

Ранее Евгений Плющенко объявил о поиске фигуристов из регионов для полного обеспечения.

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