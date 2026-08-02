Плющенко хочет взять талантливых фигуристов из регионов на полное обеспечение

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что академия «Ангелы Плющенко» будет искать одаренных спортсменов в регионах и приглашать их на полное финансовое обеспечение. Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас очень много талантливых детей, будем приглашать, искать таланты и ставить их на наше полное обеспечение. Но это должны быть действительно крутые талантливые дети, которые через месяц не перестанут тренироваться», — сказал Плющенко.

Академия основана в апреле 2017 года и имеет три площадки: в Москве, в поселке Горки-10 (Подмосковье) и в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Плющенко заявил о нерентабельности своей академии.