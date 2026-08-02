«Пришло время уйти»: Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» после матча 21-го тура чемпионата Китая. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Сегодня мой последний матч в качестве тренера «Шанхай Шэньхуа», поэтому я хотел бы поблагодарить болельщиков, игроков, тренерский штаб и руководство клуба на всех уровнях. Я также надеюсь, что «Шэньхуа» хорошо выступит в предстоящих матчах и продвинется дальше в Кубке Китая в этом году. Я отдал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, то почувствовал, что пришло время уйти», — заявил Слуцкий.

После 21 тура клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Перед началом сезона с команды было снято 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел третье поражение подряд.