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Спорт

Трампа обвинили в жульничестве на турнире по гольфу

Трампа обвинили в жульничестве после победы на турнире по гольфу
Kyle Mazza/Global Look Press

Президента США Дональда Трампа обвинили в жульничестве пользователи социальных сетей после того, как он опубликовал видео, где заявил о победе на турнире по гольфу на своей странице Truth Social. Об этом пишет Mirror.

Трамп в подписи к видео отметил, что добился успеха, несмотря на нехватку времени для тренировок из-за политических обязанностей.

В соцсетях усомнились в честности победы президента. Среди претензий указываются неестественность отскоков мяча на видео, а также то, что мяч так и не упал в лунку. Известно, что Трамп часто засчитывает удары, если мяч оказывается достаточно близко к ней. Также пользователи обвинили его в том, что ему могли помогать во время игры.

Трампу принадлежат несколько гольф-клубов по всему миру. В 2025 году сообщалось, что с начала второго президентского срока он играл в гольф 66 дней из 225. Только на поле своего гольф-клуба в штате Вирджиния он находился 21 день.

Ранее конгресс США инициировал расследование связей главы ФИФА с Трампом.

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