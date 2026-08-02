«Выводы делайте сами»: «Спартак» отреагировал на пенальти в матче с «Ахматом»

«Спартак» отреагировал на назначение пенальти в матче РПЛ с «Ахматом»

В московском «Спартаке» отреагировали на пенальти, назначенный в ворота команды в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», передает пресс-служба клуба.

«Как известно, в футболе нельзя ввести мяч в игру, если он продолжает катиться. Выводы делайте сами», — сказано в сообщении.

Встреча проходит в Грозном. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

На первых минутах встречи вратарь красно-белых Александр Максименко отдал пас защитнику Кристоферу Ву, который коснулся мяча рукой, полагая, что тот не в игре. Судья расценил это как нарушение и назначил одиннадцатиметровый удар в ворота гостей.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Во втором туре национального первенства красно-белые 2 августа на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

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