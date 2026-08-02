Глушенков объяснил, почему не праздновал голы в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил, почему не стал праздновать свои забитые мячи после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не хочу. В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось... Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий... Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру», — сказал Глушенков.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах РПЛ. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

После двух туров петербургский клуб набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее агент Головина заявил о готовности рассмотреть предложения из любой лиги.