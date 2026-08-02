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«Оренбург» и «Зенит» назвали составы на матч второго тура РПЛ

Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч РПЛ
Вячеслав Евдокимов /ФК «Зенит»

«Оренбург» и петербургский «Зенит» назвали составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург»: Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Куль, Гузина, Касаджиков, Сивис, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский.

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Соболев, Глушенков, Педро, Вендел, Джон, Мантуан.

В матче первого тура «Зенит» обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча завершилась со счетом 5:0.

В первом тайме дублем отметился Александр Соболев. Еще один мяч забил Густаво Мантуан. Во втором тайме точными ударами отметились Джон Джон и Фелипе Аугусто.

Оренбург» обыграл «Ростов» в матче 1-го тура РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 47-й минуте забил Виктор Мелехин. На 49-й минуте Максим Савельев («Оренбург») получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Таким образом, оренбуржцы доигрывали матч в меньшинстве.

На 85-й минуте Руслан Куль сравнял счет, сделав его 1:1. На 90+4-й минуте Андрей Касаджиков забил победный гол и принес «Оренбургу» победу — 2:1.

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