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Аршавин назвал лучшего тренера по итогам старта сезона РПЛ

Аршавин назвал Черчесова лучшим тренером РПЛ по итогам старта сезона
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат» назвал главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова лучшим тренером первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Лучший тренер первого тура — Черчесов. А игрок… По идее, мне надо сказать Касаджиков. У меня даже другого варианта нет. Чтобы долго не думать. И это будет понятно», — сказал Аршавин.

В первом туре «Ахмат» Черчесова сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1.

Счет открыл на 8-й минуте Зелимхан Бакаев, который перехватил мяч в центре поля после неточной передачи Ибишева, прошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Шелии.

На 83-й минуте игрок «Ахмата» Касинтура перехватил мяч и отдал пас на Максути, который с линии штрафной нанес удар. Мяч задел защитника Джикию, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот Митрюшкина.

Касаджиков, которому 18 лет, отметился голом и результативной передачей в матче «Оренбурга» против «Ростова» (2:1).

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