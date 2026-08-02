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Назван лучший тренер РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Ломбертс назвал Семака лучшим тренером РПЛ
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший капитан петербургского «Зенита» Николас Ломбертс назвал Сергея Семака лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Очевидно, что Семак — лучший тренер в РПЛ. Он построил команду-династию, которая выигрывает каждый год. Это большая заслуга тренера. Семак — не только сильный тренер, но и отличный человек», — сказал Ломбертс.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее в «Зените» рассказали о целях на сезон-2026/27.

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