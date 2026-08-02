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Тренер «Динамо»: главное, чтобы «Динамо» не вылетело из РПЛ

Тренер Силкин: главное, чтобы «Динамо» не вылетело из РПЛ
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что главное, чтобы клуб не вылетер из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Вообще, какая разница, займет команда пятое или десятое место? Главное, чтобы она не вылетела. Шварц же ушел из одной команды, а вернулся уже в другое «Динамо». Игроки поменялись, кто‑то уже повзрослел», — сказал Силкин.

Московское «Динамо» на выезде уступило калининградской «Балтике» в матче РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Игрок «Балтики» Николай Титков открыл счет на 57-й минуте. Брайан Хиль на 75-й минуте удвоил преимущество «Балтики» ударом с пенальти, но уже через минуту один мяч отыграл Артур Гомес.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» идет на восьмом месте, набрав три очка. «Динамо» занимает 13-е место, набрав один балл.

Ранее «Локомотив» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ.

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