«Локомотив» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ

«Локомотив» со счетом 1:2 проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил махачкалинскому «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На 31-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Вадим Раков. Миро сравнял счет на 57-й минуте, а на 73 минуте Никита Глушков вывел махачкалинцев вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает первое место, набрав шесть очков. «Локомотив» идет в таблице на 11-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Коллектив из Махачкалы сыграет на выезде с одноклубниками из Москвы. Встреча состоится 9 августа. Стартовый свисток арбитра запланирован на 14:30 по московскому времени.

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