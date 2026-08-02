Акинфеев обратился к болельщикам

Акинфеев о ничьей с «Крыльями Советов: все наладится

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в своем Telegram-канале о ничьей в матче Российской премьер-лиге (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», заявив, что все наладится.

«Надо двигаться вперед, смотреть в будущее. Надеюсь, что оно достаточно хорошее у нас. По крайней мере, я в это верю. Надеюсь, что все рано или поздно наладится», --сказал Акинфеев.

Встреча ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший травму в апреле, продолжает восстанавливаться, а новичок команды — вратарь Максим Бориско, купленный у «Балтики», — остался в запасе.

В матче первого тура нового сезона РПЛ ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1.

Ранее футболист ЦСКА одной фразой описал начало сезона команды.