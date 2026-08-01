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Футболист ЦСКА одной фразой описал начало сезона комады

Футболист ЦСКА Круговой: двигаемся потихонечку
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после ничьей с самарскими «Крыльями Советов» заявил, что команда потихонечку двигается, передает «Советский спорт».

«Двигаемся дальше потихонечку. Все нормально будет, не переживайте», — сказал Круговой.

Встреча ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший травму в апреле, продолжает восстанавливаться, а новичок команды — вратарь Максим Бориско, купленный у «Балтики», — остался в запасе.

В матче первого тура нового сезона РПЛ ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1.

Ранее футбольный эксперт назвал проблему ЦСКА.

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