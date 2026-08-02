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Спорт

Марокканская футболистка погибла, пытаясь вплавь добраться до Сеуты

Футболистка Эль Азизи погибла, пытаясь вплавь добраться до Сеуты
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Марокканская футболистка Эль Азизи погибла, пытаясь вплавь добраться до испанской Сеуты, сообщает Mundo Deportivo.

Футболистка выступала за марокканский клуб «Магреб Атлетик».

«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы», — заявили в клубе.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в Сеуту в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

1 августа число мигрантов, не выживших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.

Ранее нелегальные мигранты рассредоточились по испанской Сеуте и пытаются спрятаться.

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