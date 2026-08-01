«Балтика» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы калининградской «Балтики» и московского «Динамо» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шнапцев, Титков, Петров, Оффор, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель.

«Динамо»: Расулов, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Гомес, Тюкавин, Гладышев, Рикардо, Глебов, Фомин Бителло.

Ранее председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил в СМИ интерес петербургского клуба к форварду «Динамо» Константину Тюкавину. В июне сам Тюкавин заявлял, что решение о возможном переходе будет принимать руководство «Динамо».

В прошлом сезоне 23-летний форвард в 31 матче забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Тюкавин не перейдет в «Зенит».