В ЦСКА рассказали, как отнеслись к пяти подряд домашним матчам в РПЛ

Главный тренер столичного ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что рад переносу матча третьего тура против «Ростова» в Москву. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы рады, что нам удалось поменяться кругами. Играть в августе в Ростове-на-Дону не очень приятно, наверное, а вот в феврале после сборов будет гораздо комфортнее. Пять домашних матчей подряд? Как говорится, дома и стены помогают. При поддержке наших фанатов мы сможем добиться положительного результата», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене» 1 августа, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 8 августа, команды выйдут на поле 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» рассказали о реакции на перенос матча с ЦСКА.