Семин заявил, что «Спартак» подписал лучшего футболиста РПЛ

Российский тренер Юрий Семин отреагировал на возможный переход Мирлинда Даку из казанского «Рубина» в московский «Спартак», заявив, что москвичи подписали лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ), передает RT.

«На мой взгляд, это отличная сделка. «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это игрок с большим потенциалом. Даку гарантированно усилит красно-белых. С его приходом их шансы на завоевание чемпионства возрастут», — сказал Семин.

«Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее «Рубин» одержал победу над «Акроном» в матче РПЛ.