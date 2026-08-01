В ЦСКА объяснили ничью с «Крыльями Советов»

Главный тренер столичного ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше чем один мяч. Почему создавали моменты «Крылья»? Это моменты переходов, то, как мы их осуществляем. Будем работать над этим. Нужен более детальный разбор игры, сразу после матча сложно что-от сказать. Понятно, что «Крылья» во втором тайме побежали атаковать, им нужно было отыгрываться. Нужно отдать должное сопернику, они забили свой мяч», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене» 1 августа, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 8 августа, команды выйдут на поле 20:30 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА рассказали о причинах победы в первом матче сезона.