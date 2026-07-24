В ЦСКА объяснили, как выиграли первый матч сезона

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Изначально у нас был план на игру, и мы его придерживались. Гол не повлиял на наш план, я знал, что у ребят есть силы отыграться. Мы как планировали атаковать, так и продолжили это делать. Мы забили два, даже забили три, очень красивый мяч, но, к сожалению, его не засчитали», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы армейцы набрали три очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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