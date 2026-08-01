В «Крыльях Советов» объяснили ничью с ЦСКА

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня добавились и голы по сравнению к первому матчу. ЦСКА были близки в первом тайме, чтобы забить еще — две штанги было у них. В перерыве мы чуть видоизменили игру, попросили ребят действовать иначе, смогли сравнять счет, а в конце был шанс и вырвать победу», — заявил Булатов.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене» 1 августа, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с калининградской «Балтикой». Матч состоится в Самаре 8 августа, команды выйдут на поле в 15:30 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА рассказали о причинах победы в первом матче сезона.