ЦСКА не смог обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет 8 августа, команды выйдут на поле 20:30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся в третьем туре РПЛ с калининградской «Балтикой». Матч состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 15:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом России петербургский «Зенит», который на одно очко опередил «Краснодар».

Ранее казанский «Рубин» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче РПЛ.