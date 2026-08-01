Валиева прилетела на сборы во Францию

Российская фигуристка Камила Валиева прилетела во Францию. Об этом сообщает лагерь The Peak Ice Camps в соцсетях.

Валиева будет тренироваться под руководством хореоргарфа Бенуа Ришо.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Зимой 2026 года стало известно, что Валиева возобновляет карьеру у Светланы Соколовской, она прикатила сотрудничество с Тутберидзе.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее в штабе Тутберидзе высказались об уходе Валиевой.