Фигуристка Петросян обозначила приоритет при выборе тренера

Российская фигуристка Аделия Петросян намерена искать нового тренера в Москве, это является для нее приоритетом. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

До этого источник сообщил РИА Новости, что Петросян в настоящее время не выбрала нового тренера и не будет форсировать этот вопрос. Для начала она намерена полностью залечить повреждение бедра, после чего она сможет полноценно вернуться к тренировочному процессу.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции, упав в произвольном прокате с четверного тулупа. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Петросян назвали лучшей фигуристкой России.