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Спорт

В РПЛ уверены, что «Спартак» может вмешаться в чемпионскую гонку

Глава РПЛ Алаев: «Спартак» дал надежду, что может бороться за чемпионство
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в новом сезоне и заявил, что «Спартак» может стать одним из фаворитов турнира. Его слова приводит Sport24.

«Концовкой прошлого сезона «Спартак» в очередной раз дал болельщикам надежду, что клуб может бороться за чемпионство. Игра за Суперкубок и первый тур против «Родины» эти надежды укрепила. Мне кажется, «Спартак» может вмешаться в гонку за самые высокие места», — указал он.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Во втором туре национального первенства красно-белые 2 августа на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее «Спартаку» предрекли потерю очков в матче с «Ахматом».

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