В «Родине» рассказали, будет ли усиление состава

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Хуан Диас после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» заявил, что его команда продолжает привыкать к реалиям слитного дивизиона. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы говорили после игры со «Спартаком» об усилении — я говорил о том, что мы работаем с теми игроками, что у нас есть, я должен тренировать именно нашу команду. Наши футболисты для меня самые лучшие», — заявил Диас.

Встреча прошла 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В начале матча счет открыл игрок «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из «Родины» срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч «Ростова». Игрок «Родины» Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч «Родины». Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Родина» после двух туров не набрала очков. «Ростов» имеет в своем активе три балла.

Ранее в «Родине» рассказали, как клуб адаптируется к РПЛ.