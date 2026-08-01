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Спорт

Чемпионка России Костылева заявила о своих травмах

Фигуристка Костылева заявила, что в межсезонье испытывала проблемы с травмами
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева призналась, что испытывала проблемы с травмами по ходу межсезонья. Ее слова приводит Федерация фигурного катания на коньках России на своем официальном сайте.

«В межсезонье у меня были небольшие травмы, я не делала вращения, но еще есть время. Главное, сейчас ничего не беспокоит. Буду усиленно работать над вращениями, связками и всем», — указала она.

Костылева 22 июля получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев. Сообщается, что она и одиночник Лев Лазарев, а также танцевальная пара Мария Фефелова — Артем Валов попали в число участников в нейтральном статусе на этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китай).

Этап состоится с 19 по 22 августа. Россиянам выделили по одной квоте в каждом виде: женское и мужское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Для российских фигуристов-юниоров это выступление на международной арене станет первым после бана.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее была названа лучшая фигуристка России.

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