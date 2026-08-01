Российская теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США.

Ее соперницей в четвертьфинале была соотечественница Людмила Самсонова. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4.

Шнайдер сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из пяти. Самсонова девять раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала лишь один брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в финал Шнайдер сразится с представительницей США Джессикой Пегулой.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов вылетел с турнира в Мексике, проиграв 171-й ракетке.