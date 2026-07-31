Названа лучшая фигуристка России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала Аделию Петросян лучшей фигуристкой России, передает Sport24.

«Аделия Петросян остается лучшей фигуристкой России. Пока кто-то другой не выиграет у нее на чемпионате страны, я не могу ее так не называть. Она должна быть первым номером нашей сборной», — сказала Бестемьянова.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции, упав в произвольном прокате с четверного тулупа. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Ранее сообщалось, что Петросян пока не собирается выбирать нового тренера.