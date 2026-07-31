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Спорт

Петросян пока не собирается выбирать нового тренера

Петросян отложила выбор нового тренера из-за травмы
Claudia Greco/Reuters

Фигуристка Аделия Петросян отложила выбор нового тренера на время восстановления после травмы бедра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Петросян рассматривает несколько вариантов продолжения работы. Однако главным приоритетом для нее остается полное восстановление после повреждения бедра. Только после этого фигуристка планирует вернуться к полноценным тренировкам и определиться с новым наставником.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции, упав в произвольном прокате с четверного тулупа. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Алена Косторная выразила поддержку Петросян после ухода от Тутберидзе.

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