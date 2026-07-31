Инфантино может уйти в отставку с поста главы ФИФА

Президент ФИФА Инфантино может уйти в отставку

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может уйти в отставку со своего поста. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Ромен Молина.

Отмечается, что Инфантино утратил поддержку большинства чиновников ФИФА из‑за безоговорочной политической лояльности президенту США Дональду Трампу и стиля управления организацией.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА). КОНКАКАФ не поддержали идею бойкота, но осудили коммерческий проект ФИФА.

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее Азиатская конфедерация футбола поддержала УЕФА в споре с ФИФА.